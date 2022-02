Moscovo encerra a Deutsche Welle na Rússia em resposta à proibição da RT em alemão

Autoridades russas declaram emissora alemã “agente estrangeiro”. Berlim tinha proibido a emissão da RT DE por problemas com a licença. Antes, os canais no YouTube da emissora russa em alemão foram cancelados por desinformação sobre a covid-19.

A Rússia anunciou esta quinta-feira que vai encerrar as operações da emissora pública alemã Deutsche Welle em Moscovo, retirando as acreditações aos jornalistas, um dia depois de, na Alemanha, terem sido banidas as emissões da RT DE, a versão em alemão do canal Russia Today. A decisão chega em plena tensão por causa da Ucrânia.