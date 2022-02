Vivendas “abandonadas” pelo Estado em Alverca podem servir para habitação jovem

Oito vivendas construídas, em meados do século passado, para alojar técnicos e dirigentes das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA), são hoje um dos piores exemplos de degradação e insalubridade no centro de Alverca. Os imóveis passaram para a tutela do Estado em 1995, com a privatização da OGMA, mas nunca tiveram qualquer tipo de reabilitação e as últimas famílias que ainda ali residiam já saíram há perto de 20 anos. Desde então têm sido ensaiadas várias “soluções”, chegou mesmo a ser equacionada a demolição das vivendas mais degradadas, mas parece haver agora uma opção mais viável de recuperação das vivendas para arrendamento destinado a casais jovens.