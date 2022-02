Índice de produção hídrica está a um terço da média histórica

Governo diz que há mais barragens para compensar restrições ao funcionamento de Cabril, Castelo de Bode, Alto Rabagão, Alto Lindoso/Touvedo e Vilar/Tabuaço, mas o ano arrancou com um registo de produção hídrica muito abaixo da média histórica.

O Ministério do Ambiente garante que as restrições ao funcionamento de cinco barragens da EDP para preservar água para o consumo humano não irão afectar a capacidade de abastecer o consumo eléctrico em Portugal, pois “existem outras barragens com disponibilidade hídrica que permitem compensar esta perda de produção”.