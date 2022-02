Falta de água obriga a suspender produção hidroeléctrica em quatro barragens e rega noutra

O Governo vai impor restrições à utilização da água de cinco barragens durante Fevereiro. A produção de energia hidroeléctrica vai ser suspensa em quatro barragens​ utilizadas pela EDP; na da Bravura, no Algarve, está suspensa a possibilidade de tirar água para rega.

O ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes anunciou que as barragens de Alto Lindoso e Touvedo, no Minho, e Cabril e Castelo de Bode, no Zêzere, que são usadas para a produção de electricidade, terão cotas mínimas de utilização. Assim, vão poder funcionar apenas duas horas por semana, e apenas por questões técnicas.

No que diz respeito à rega, foi imposta à barragem do Bravura, no barlavento algarvio, uma restrição total: não será possível tirar água da albufeira para rega.

São estas as barragens que mais preocupam a comissão de acompanhamento da seca, segundo o ministro, porque há outras “com água acima da média, que conseguem compensar as restrições impostas nestas".

Matos Fernandes sublinhou que também não se prevê que venha a faltar água para consumo humano, dada a “possibilidade que temos de continuar a transferir água a partir do Alqueva para outras barragens, nomeadamente para a rega, a disponibilidade hídrica que temos da bacia do Douro, com duas barragens muito próximas do seu nível médio de armazenamento, que são o Baixo Sabor e o Tua”.

Já a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, revelou que o Governo pediu ajuda à União Europeia para apoiar os agricultores, tendo em conta que a seca está a “condicionar o desenvolvimento de pastagens e culturas”, a que se junta também o aumento dos custos da alimentação dos animais e fertilizantes.

"Já estamos em contacto com a Comissão Europeia para estendermos às medidas do covid esta situação de seca e podemos pedir, nomeadamente, a redução das taxas de controlo e o reforço e simplificação dos adiantamentos para podermos também estar atentos à tesouraria dos agricultores”, sublinhou a ministra.