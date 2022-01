“É uma tortura”. Seca e produção eléctrica destaparam aldeia submersa no Alto Lindoso

Maria Bermudez, de 64 anos, não se recorda da última vez que conseguiu ver a sua antiga casa durante tanto tempo consecutivo. A habitação onde nasceu e viveu durante 34 anos foi submersa em 1992, na sequência da construção da barragem de Alto Lindoso, pela EDP, no rio Lima, a qual obrigou os mais de cem habitantes da aldeia de Aceredo, no município de Lóbios (Ourense, Galiza), a abandonarem as suas casas. Agora, Maria está na zona alta da margem, na chamada Nova Aceredo, localidade onde ainda resistem 12 casas de antigos moradores da pequena aldeia.