Abel Ferreira e Leonardo Jardim tentam travar favoritismo do Chelsea

O Chelsea é o grande favorito à conquista do Mundial de clubes, prova que a partir desta quinta-feira se começa a disputar nos Emirados Árabes Unidos. Aquele que foi o último clube europeu a perder uma final - frente ao Corinthians, em 2012 – é também o grande candidato a manter a hegemonia europeia na prova – são oito vitórias consecutivas de equipas do “velho continente”. Mas para que isso aconteça poderá ter de passar por dois técnicos portugueses.

Para já é seguro que haverá um novo campeão do mundo de clubes – o 11.º -, uma vez que nenhum dos emblemas representados na edição deste ano da competição, que sucedeu à Taça Intercontinental, conquistou o troféu.

Abel Ferreira, técnico dos brasileiros do Palmeiras, e Leonardo Jardim, líder dos sauditas do Al Hilal, são os obstáculos nacionais ao favoritismo do Chelsea e tentam tornar-se nos primeiros portugueses a conquistarem a competição.

Os bicampeões sul-americanos chegam ao Mundial de clubes com muita ambição, depois de terem sido a grande decepção há um ano – eliminados nas “meias” pelos mexicanos do Tigres. O Monterrey, do México, o estreante AS Pirae, de Taiti, da Polinésia Francesa, e o anfitrião Al Jazira e os egípcios do Al Ahly, que vão na sua sétima participação, são as restantes equipas.

Actual terceiro classificado da Premier League, o Chelsea, liderado pelo alemão Thomas Tuchel e com um plantel repleto de qualidade, só entra em acção nas meias-finais, onde poderá enfrentar o Al Hilal de Leonardo Jardim, que inicia a sua participação na fase anterior, perante o vencedor do embate entre o Al Jazira e o AS Pirae, que hoje marca o arranque da prova.

O objectivo do conjunto da Arábia Saudita, no qual alinham o ex-portista Marega, o ex-benfiquista e sportinguista André Carrillo e os ex-“leões” Matheus Pereira e Luciano Vietto, é tornar-se o quinto clube não europeu ou sul-americano a chegar à final.

Já o Palmeiras ficará à espera do vencedor do duelo entre o Al Ahly e o Monterrey.

O ranking da prova é liderado pelos espanhóis do Real Madrid, com quatro títulos - três deles com o português Cristiano Ronaldo na equipa -, contra três dos compatriotas do Barcelona, nas três finais com golos do argentino Lionel Messi, e dois de Bayern Munique e Corinthians, em 17 edições.