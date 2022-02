Seca em Portugal Continental: saiba como pode reduzir o consumo de água

No início do ano, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já deixava o alerta: até Fevereiro é “muito provável” que a situação de seca se agrave em Portugal. E a verdade é que no primeiro dia do mês, todo o país se encontra em seca e não há sinais de mudança. Os baixos níveis de água registados em determinadas barragens obrigaram, esta terça-feira, o Governo a aplicar restrições no que toca à produção hidroeléctrica, consequência do agravamento da situação de seca. Mas há pequenos gestos em casa que podem reduzir em muito o consumo de água.

Para garantir a disponibilidade de recursos hídricos é essencial que exista um planeamento e gestão dos gastos. “Não basta poupar água quando ela já não existe ou quando já começa a escassear. O que temos de pensar é, no fundo, o que é que cada cidadão pode fazer para minorar esse problema”, começa por explicar, ao PÚBLICO, a Presidente da direcção nacional da Quercus, Alexandra Azevedo.

Por seu lado, Sara Correio, da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, explica que “quando se fala em desperdício de água, quase sempre é referido aquele que acontece no uso doméstico de água, nas actividades quotidianas”. Assim, a “a solução passa por colocarmos em prática um conjunto de medidas simples para reduzir o consumo nas actividades do dia-a-dia”.

Fechar a torneira enquanto se escova os dentes ou lava a loiça, tomar duches rápidos ou optar por programas de lavagem mais curtos são alguns dos conselhos mais divulgados. Há dicas para todos e, por isso, a lista não fica por aqui:

Mais alimentos sazonais, menos carne

A agro-pecuária é o sector que mais contribui para o consumo de água e o primeiro passo passa pela alteração dos hábitos de consumo alimentares de cada pessoa. Consumir alimentos sazonais e de produção local e regional é uma das opções que ajuda no combate ao desperdício, “e com a redução do consumo de carne estamos automaticamente a reduzir a nossa dependência de água para a produção de alimentos”, salienta.

Redutores de água e autoclismos

Colocar garrafas, tijolos ou os mais variados objectos no autoclismo para que a descarga de água seja menor não são novidade. No entanto, para quem quer soluções mais elaboradas, a solução passa por adquirir redutores de água. Para as torneiras, opte pela instalação de um misturador de água quente e fria.

Agricultura sustentável

Para Alexandra Azevedo para mitigar ou combater o problema da escassez de água existem soluções indirectas que não passam por esperar que chova, até porque, defende, “a água planta-se”. Uma das alternativas é a aposta nas medidas que promovam uma agricultura sustentável e mais amiga do ambiente e, simultaneamente, aumentem a matéria orgânica dos solos para que seja necessária menos rega. “Não é preciso ter água para regar, nós o que precisamos é do mínimo de água para rega. Se tivermos culturas adaptadas e com maior retenção de água no solo, mesmo que se faça rega já não vai ser com tanta intensidade”, completa.​

Recolher a primeira água do duche e a água utilizada para lavar vegetais e fruta

Essa água pode ser usada para lavar o chão, abastecer o autoclismo e regar o jardim. Deve ser recolhida em baldes ou garrafões. O ponto-chave aqui passa por não desperdiçar água que, mesmo que não possa ser usada para consumo, deve ser utilizada noutras actividades.

Abordagem mais próxima da natureza

Outra solução é apostar na diversidade biológica e genética através da plantação de árvores nativas em detrimento das ornamentais. Cada pessoa deve ainda ter em conta o porte das plantas, privilegiando as mais pequenas. “Se plantarmos árvores de maior porte, elas vão sofrer porque não se vão desenvolver tão bem e vão estar mais dependentes de mais cuidados de rega e mesmo com a rega vão morrer num curto espaço de tempo”, explica Alexandra.

Espaços (mais) naturais nas cidades

Para quem vive no meio urbano, espaços verdes ou parques não são suficientes para combater a escassez de água, até porque na grande maioria dos casos, é necessário a instalação de novos relvados e árvores que podem não sobreviver.

”Para fazer chover é preciso que as pessoas se envolvam mais no cuidado do seu território”, afirma a porta-voz da Quercus. O processo passa também pela colaboração com autarquias com o objectivo de criar espaços mais naturais dentro das próprias cidades, como as míni-florestas – alternativa cada vez mais importante que, para além de ajudar na biodiversidade, reduz os níveis de poluição do ar.

Usar caixote do lixo na casa de banho

O uso de caixote do lixo na casa de banho evita descargas de água desnecessárias e problemas nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR).

Lavar o carro apenas quando necessário

Recorrendo a um balde para ensaboar e uma mangueira para enxaguar. Uma lavagem de dez minutos apenas com recurso a mangueira pode consumir até 200 litros.

Usar as máquinas de lavar roupa e loiça apenas quando tiverem a carga máxima

Além disso, utilizar o programa eco, já que, em média, este programa poupa cerca de 25% em electricidade e cerca de 20% em água face ao normal. Quando comprar um destes electrodomésticos, esteja atento à etiquete energética. Sempre que possível, opte pelos aparelhos que gastam menos energia. E se o seu esquentador antigo já só trabalha “no máximo”, lembre-se que tem de gastar ainda mais água para arrefecer a água aquecida em excesso.

Controlar os consumos

“O consumo de um simples café envolve um gato de 140 litros de água, a produção de uma folha de papel necessita de dez litros de água e a produção de um litro de água engarrafada envolve três litros de água”, exemplifica a Zero. Portanto, todos os produtos que consumimos, desde os têxteis, os equipamentos tecnológicos, os alimentos que consumimos, entre muitos outros, “necessitam de água para a sua produção pelo que, se reduzirmos o consumo desses produtos estamos também a reduzir o nosso consumo de água”.

