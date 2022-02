Salvador Malheiro diz que Montenegro tem “as melhores condições” para ser candidato à liderança

O dirigente referiu que a liderança de Rui Rio sentiu que o partido estava unido no período que antecedeu a campanha.

O vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, considera que Luís Montenegro “é das melhores figuras” do partido para ser candidato à liderança. A posição foi assumida esta manhã na TSF numa altura em que é esperado que Rui Rio se demita de presidente do PSD após a derrota nas legislativas de domingo e se abra um processo eleitoral interno.

O dirigente nacional e presidente da câmara de Ovar foi questionado, no Fórum da TSF, sobre se lhe agradaria a solução de Luís Montenegro. “Se for uma solução que agrade à maioria dos nossos militantes, das nossas estruturas, naturalmente que eu alinho, Luís Montenegro é das figuras que reúne melhores condições para o fazer. Acho que poucos reúnem as condições que neste momento Luís Montenegro reúne”, afirmou, sublinhando por várias vezes a sua disponibilidade “para ajudar”.

Salvador Malheiro, que é natural do mesmo distrito do que o antigo líder parlamentar, é visto como o dirigente que controla a máquina partidária. Perante a insistência de uma solução em torno de Luís Montenegro, o autarca argumentou que o partido tem os seus timings para fazer a sua escolha mas acabou por elogiar o antigo adversário de Rui Rio. “É claro que Luís Montenegro tem uma série de características que, estando ele disponível para o partido, pode ser uma solução. Como outros. Não tenho problema em olhar para uma solução como Luís Montenegro”, disse, referindo que é uma posição a título pessoal.

O dirigente referiu que a liderança de Rui Rio sentiu que o partido estava unido no período que antecedeu a campanha. “Nós sentimos nas últimas semanas uma enorme união em torno de Rui Rio. Se perdemos as eleições não foi por falta de união”, disse, referindo os nomes de Paulo Rangel, Pedro Santana Lopes e o antigo líder parlamentar. As três figuras sociais-democratas participaram na campanha eleitoral das legislativas deste domingo.

Questionado sobre a sua própria disponibilidade para avançar como candidato, o autarca rejeitou a hipótese: “Não tenho motivação, gosto e ambição para liderar uma candidatura. Para isso não sou a melhor pessoa posicionada”, disse, apontando em seguida perfil do próximo líder. “Ter dimensão nacional, política, alguém que tenha humildade e disponibilidade para liderar o partido, que não é fácil”, disse, defendendo que o partido “tem de estar unido em torno de uma nova liderança”.