Edwards, mais um “mini-Messi” britânico em Alvalade

O Sporting garantiu a contratação do jovem extremo ao Vitória de Guimarães, em tempos considerado o futebolista inglês mais promissor da sua geração.

Duas coisas que um futebolista leva consigo para todo o lado: o talento e a fama. Marcus Edwards tem muito de ambas as coisas. Em tempos considerado o futebolista inglês mais promissor da sua geração, Edwards tinha fama de adolescente problemático, jogador egoísta, mas, acima de tudo, tinha escrito na testa uma comparação que ainda o persegue. Pode agradecer a Mauricio Pochettino, seu antigo treinador do Tottenham. “Faz-me lembrar o Messi”, declarou o técnico argentino quando Edwards tinha 17 anos, antes de lhe dar 15 minutos num jogo da Taça da Liga, os únicos que alguma vez iria ter com a camisola dos “spurs”.