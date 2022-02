Marcus Edwards já é jogador do Sporting

O “namoro” era antigo e é, agora, uma paixão correspondida. O Sporting conseguiu mesmo contratar Marcus Edwards, jogador do Vitória de Guimarães que cobiçava há vários meses. Edwards estava no Minho desde 2019/20, depois de ter sido contratado ao Tottenham, clube em que se formou.

As negociações arrastaram-se até esta segunda-feira, dia do fecho do mercado de transferências, com o clube “leonino” a confirmar a contratação do extremo inglês, que assinou contrato até 2026. Os valores do negócio rondam os oito milhões de euros, envolvendo a cedência temporária de Geny Catamo (até ao final da temporada) e a definitiva de Bruno Gaspar e, eventualmente, de Gonzalo Plata (detalhes mais em baixo).

Aos 23 anos, Marcus Edwards será mais uma opção para Rúben Amorim para um dos três jogadores do ataque. O canhoto actua preferencialmente pelo lado direito, para usar o pé esquerdo em movimentos interiores, e terá, por agora, a concorrência de Pedro Gonçalves e Pablo Sarabia, dois “cativos” no “onze” de Amorim.

O inglês poderá ser, porém, um jogador-chave para o Sporting em 2022/23, improvável que é a permanência de Sarabia em Portugal.

“A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD para a transferência do jogador Marcus Edwards, pelo valor de 7.670.000€ correspondente aos 50% dos direitos económicos detidos por esta Sociedade. O acordo contempla ainda bónus que podem atingir um total de 500.000€, mediante objectivos desportivos a atingir pelo Sporting CP.

A este valor acresce a cedência imediata e definitiva de Bruno Gaspar, passando o Vitória a ser detentor da totalidade dos direitos económicos do lateral-direito, tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e ao seu regresso ao D. Afonso Henriques até Junho de 2026.

O Vitória recebe ainda o extremo Geny Catamo por empréstimo válido até final da temporada, salvaguardando preferência para extensão do vínculo com o internacional moçambicano para 2022/23.

De igual modo, o acordo inclui um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva – a partir da época 2022/23 – do jogador Gonzalo Plata, sendo válida para outro(s) jogador(es) do Sporting CP caso não seja exercida pelo internacional equatoriano.

No âmbito da transferência de Edwards o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham Hotspur Football Club, 10% de uma mais-valia futura a receber pelo clube londrino, tendo este prescindido também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade"