O Sons de Vez está de volta para celebrar 20 anos e reabre este sábado com os Moonspell

Parcialmente interrompido em 2020 e cancelado em 2021, o festival Sons de Vez regressa com um cartaz para preencher as noites de todos os sábados de Fevereiro e Março. Sempre na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, às 23h. A abertura é dia 5, com os Moonspell.

O primeiro foi em 2002, instituindo-se depois como o primeiro festival do ano, em Arcos de Valdevez, no Minho, longe dos grandes centros. Os seus criadores não lhe chamam propriamente festival, mas sim Mostra de Música Moderna, e é ainda essa a designação do Sons de Vez, duas décadas passadas sobre a primeira edição. O certo é que a imprensa o foi designando como festival e assim ficou, até hoje. Parcialmente interrompido em 2020 e cancelado em 2021, regressa agora com um cartaz que abre com os Moonspell, este sábado, fechando com os PAUS no final de Março. Sim, porque o Sons de Vez não se realiza em dias consecutivos, mas sim nas noites de todos os sábados de Fevereiro e Março, às 23h.