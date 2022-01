Contra ventos e marés, Portugal continua em grande no Festival de Roterdão

É assim que começa a saison portuguesa dos festivais de cinema: com sete filmes em Berlim mesmo ao virar da esquina — começa a 10 de Fevereiro —, Roterdão 2022 recebe três títulos de produção nacional nas competições principais, mais três em secções não-competitivas (as curtas Azul, de Ágata de Pinho, e As Sacrificadas, de Aurélie Oliveira, e a longa Kinorama – Beyond the Walls of the Real, de Edgar Pêra, que já tinha sido mostrado no festival como work in progress). Festival começou na quarta-feira, 26 de Janeiro, e decorre até 6 de Fevereiro.