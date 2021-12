Festival de Cinema de Roterdão em Janeiro vai voltar a ser online

O próximo Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, marcado para Janeiro, voltará a acontecer apenas em formato online, por causa da covid-19 e das medidas de contenção no país, anunciou no seu site.

Segundo a revista Variety, Roterdão é o primeiro dos festivais internacionais a cancelar em 2022 uma edição presencial, com público, cumprindo a decisão do governo neerlandês de novo período de confinamento para conter a propagação da variante Omicron da covid-19 até meados de Janeiro.

A 51.ª edição do festival decorrerá de 26 de Janeiro a 6 de Fevereiro. Será a segunda edição consecutiva que o festival organiza apenas online.

Da programação já anunciada, sabe-se que Edgar Pêra apresentará Kinorama - Cinema Fora de Órbita, filme que se relaciona com a dissertação de doutoramento O Espectador Espantado, do realizador. O filme tem produção de Rodrigo Areias, pela Bando À Parte, e fez parte da programação do festival DocLisboa, em Outubro. Uma primeira versão deste filme já tinha sido apresentada no Festival de Roterdão, em 2019, ano em que a obra de Edgar Pêra foi tema de uma retrospectiva.