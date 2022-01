Filme O que resta de Daniel Soares premiado em França

Filme foi também distinguido como a melhor curta-metragem portuguesa no festival IndieLisboa de 2021.

O filme O que resta, do realizador português Daniel Soares, venceu o grande prémio de curta-metragem no festival Premiers Plans d'Angers, que terminou no domingo nesta cidade francesa.

De acordo com a lista de premiados, O que resta, primeira ficção do realizador e fotógrafo português Daniel Soares, recebeu o grande prémio do júri de melhor curta-metragem europeia neste festival dedicado a primeiras obras.

Filme que narra a história de Emílio, um agricultor de 80 anos, que decide vender o único animal da quinta abandonada onde vive, foi também distinguido como a melhor curta-metragem portuguesa no festival IndieLisboa de 2021.

Segundo a distribuidora Portugal Film, Daniel Soares é ainda autor do documentário Forgotten (2018) e, enquanto fotógrafo, já expôs no International Center of Photography e foi distinguido, em 2017, pelo Art Directors Club de Nova Iorque.

O filme de Daniel Soares integra ainda a competição internacional do Festival da Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que começou na sexta-feira em França.