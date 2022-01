Diogo Feio admite fim do CDS

Perante o previsível mau resultado nas eleições legislativas, o antigo dirigente nacional defende reflexão no CDS e admite o fim do partido.

Perante as projecções das televisões, que prevêem um mau resultado para os centristas nas eleições legislativas, Diogo Feio, antigo dirigente nacional do CDS, defende que o partido tem de reflectir sobre o seu futuro em congresso, questionando mesmo a sua viabilidade.

“No dia em que todos os partidos não socialistas podem aumentar percentagem e número de deputados o CDS cai em todos os indicadores. Será a altura de com seriedade e dignidade fazer uma reflexão no próximo congresso. Que rupturas fazer? Qual o caminho possível, se é que há? O que faz sentido? Tudo poderá e deverá, com dignidade institucional, estar em aberto”, escreveu no Facebook.

O antigo líder parlamentar apontou os dados das projecções eleitorais desta noite, que apontam para um resultado abaixo dos 4%, o pior resultado da sua história. “Está no patamar da total irrelevância, num nível de partidos sem verdadeira representação nacional”, escreveu.

O CDS terá congresso nos próximos tempos depois de a actual direcção de Francisco Rodrigues dos Santos ter cancelado a realização da reunião magna prevista para este mês com a justificação da necessidade de preparação das legislativas.