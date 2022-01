Os números com humor...

Neste dia em que o país está mergulhado, por decreto, numa sábia, serena e silenciosa reflexão política, socorro-me dos números e do sentido de humor do leitor António Betâmio de Almeida para acautelar a hipótese de a coluna do provedor violar a lei. Vem esta introdução a propósito, entre outros casos, das audiências dos debates televisivos para as eleições de amanhã que valeram o seguinte título de primeira página no PÚBLICO de 18 de Janeiro: “Vinte milhões viram os debates”.