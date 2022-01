Estado de emergência e mais de 3500 voos cancelados pela tempestade de neve nos EUA

Mais de 3.500 voos foram cancelados este sábado devido à forte tempestade de neve que se abateu desde a madrugada no nordeste dos Estados Unidos da América, com as temperaturas a desceram para temperaturas bem abaixo dos zero graus.

Às 9h30 de Nova Iorque, 14h30 em Lisboa, 3.520 voos tinham sido cancelados, de acordo com o site FlightAware, citado pela agência espanhola de notícias Efe, que dá conta de que 886 voos tinham partida marcada do aeroporto JFK, em Nova Iorque, e mais 556 teriam como ponto de saída o aeroporto de La Guardia, além de 608 que foram suspensos em Newark, no estado de Nova Jérsia.

A tempestade de neve estende-se desde o lado oriental do estado da Virgínia até ao Maine, no extremo nordeste do país, e está previsto que a altura da neve chegue em média aos 30 centímetros, embora haja zonas, como a zona metropolitana de Boston, a capital do estado do Massachusetts, em que poderão chegar aos 60 centímetros de altura.

Good morning ?? ?? e a neve tá pegando força aqui em Massachusetts ????#Massachussets #snowstorm pic.twitter.com/Tjze8SHVXd — Ivanasantana ???????????????????? (@IvanasantanaT) January 29, 2022

Os estados de Nova Iorque e de Nova Jérsia acordaram cobertos de neve e as autoridades locais pediram às pessoas para ficarem em casa, tendo decretado o estado de emergência.

De acordo com a CNN, 55 milhões de pessoas vivem nas zonas onde o estado de emergência foi decretado.