As imagens de uma campanha eleitoral com arruadas e comícios apesar da pandemia

Após duas semanas de propaganda política, chega esta sexta-feira ao fim o período oficial da campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas para 30 de Janeiro.

Em plena pandemia e limitada pelos constrangimentos inerentes à maior transmissibilidade da variante Ómicron, a campanha não deixou de contar com as habituais arruadas e com vários comícios concorridos. Foi uma campanha com muita rua e muitas vezes no fio da navalha do risco de infecção pela covid-19.

Seleccionámos algumas das melhores imagens destes 13 dias de campanha de caça ao voto.