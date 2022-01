Duas semanas na estrada para fazer o que não foi feito antes: caçar votos e desfazer empates

Treze dias depois de começar, a campanha termina nesta sexta-feira com a bipolarização ao rubro. PS e PSD radicalizam discursos, ao mesmo tempo que sinalizam possíveis entendimentos depois das eleições. Como disse Rui Rio na TSF, parafraseando Vitorino Silva, do RIR, pode haver “um 31 no dia 31” e, nesse caso, caberá a Marcelo Rebelo de Sousa desfazer o novelo. Mas há outros partidos que concorrem por outros lugares no top dos mais votados e dos 230 lugares no Parlamento.