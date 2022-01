Baixar impostos é uma varinha mágica (só que não)

Só conhecemos o efeito de uma alteração de imposto quando comparamos quem é afetado com quem não é. Quando comparo, num mesmo momento do ciclo económico, quem é afetado com quem não é afetado pela alteração de imposto, estou mais próxima de calcular o impacto causal do imposto e não do ciclo económico. Em Portugal não há dados individuais de declarações fiscais que nos permitam realizar estes estudos. Mas felizmente temos exemplos de outros países.