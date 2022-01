“Somos todas mães com pé na rua. Não fechem a porta a esta geração”

Mulheres com filhos que ocuparam casas foram à Câmara Municipal de Lisboa pedir soluções. “Não estamos a dizer que não pagamos, estamos a dizer que precisamos de uma casa que possamos pagar”, diz uma moradora. Assessor de Carlos Moedas prometeu avaliar a situação.

Natália de Sousa não tem um microfone na mão, mas a sua voz ouve-se ao longe. Fala para uma dezena de mulheres que estão numa situação parecida à sua. Só que entoa alto as palavras porque quer ser ouvida por quem, dentro do edifício da Câmara Municipal de Lisboa, possa oferecer uma solução para os problemas que as levam ali.