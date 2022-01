Muitos “casos covid” em enfermarias e cuidados intensivos estão internados por outras doenças

O número de doentes internados em enfermarias dedicadas a covid-19 está a aumentar de forma expressiva nas últimas semanas, os hospitais estão já sob pressão devido aos constrangimentos causados pela logística que a separação de circuitos envolve, mas a gravidade dos pacientes não tem comparação com a de vagas anteriores. E uma parte substancial são pessoas que não foram internadas por causa desta doença, mas sim por outras patologias, porque foram vítimas de acidentes ou porque iam ser operadas e se percebeu que estavam infectadas com SARS-CoV-2 à entrada quando foram testadas, explicam médicos de vários hospitais do país ouvidos pelo PÚBLICO. Mesmo nas unidades de cuidados intensivos (UCI), uma parte dos pacientes em estado crítico não está ali por estar doente com covid, mas por outros motivos, referem.