“Ministério Público acusa autarca de Pinhel por causa de viagem a Istambul”, publicada a 21 de Janeiro de 2022

É totalmente falso que o presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira (PS), esteja a ser investigado – ou que alguma vez o tenha sido – no âmbito de qualquer processo judicial a correr no DIAP de Lisboa ou do Porto, por viagem a Istambul oferecida pela empresa informática Ano. Nessa parte a notícia é uma invenção de José António Cerejo e do PÚBLICO. É, ademais, uma invenção em que ambos são reincidentes!

Com efeito, note-se que, por notícia publicada na versão impressa e eletrónica, online, do jornal PÚBLICO de 20 de setembro de 2019, José António Cerejo imputou ao ora presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, a realização de viagem para Istambul em 2015 a expensas da empresa informática Ano.

Como essa informação era falsa foi contatado o jornalista, que reconheceu o erro e pediu desculpa pelo mesmo, tendo o PÚBLICO publicado na versão impressa e eletrónica, online, do jornal do dia 22 de setembro de 2019, o seguinte: “(…) o que levou o PÚBLICO a noticiar erradamente (….). No caso de Baião, viajou um técnico superior de informática, e não o então ‘vice’ e actual presidente da câmara, como o PÚBLICO erradamente avançou, que têm o mesmo nome: Paulo Pereira.”

A notícia publicada em 21 de janeiro de 2022 constitui a reiteração de uma imputação errada em que nem o jornalista nem o próprio jornal deviam ter voltado a incorrer e evidencia o exercício de um jornalismo praticado com falta de zelo e respeito pelos direitos de outrém.

Sendo falsa, pelo menos naquela parte, a notícia de 21/01/2022, exige-se, para além do pedido de desculpas, a sua retificação nos seguintes termos: não é verdade que Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião, tenha participado em qualquer viagem a Istambul com a empresa Ano ou que esteja envolvido em processo relacionado com essas viagens e, por isso, a ser investigado no DIAP.

Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião

N.D.: O PÚBLICO já assumiu o erro em causa na correcção à notícia no nosso site e numa nota publicada a 22 de Janeiro na edição impressa. Aos visados, reiteramos o nosso pedido de desculpas.