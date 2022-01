Podcast Dentro. Ganhou amor próprio e frequenta uma licenciatura

“Dentro. Entre grades o mundo também muda” é uma série de crónicas em formato podcast. Neste sexto e último episódio, conversámos com uma jovem que expia uma pena de 14 anos por homicídio.

Diz que a violência era cruzada. Certo é que matou o companheiro no meio de uma briga. E está a cumprir uma pena de 14 anos no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo – Feminino.

A rapariga, de 25 anos, tem muito apoio da família. Frequenta a licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Aberta. E, a avaliar pelo seu discurso, alterou o seu modo de ver as relações amorosas.

“Dentro. Entre grades o mundo também muda” é uma série narrativa de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor e fotografia de Paulo Pimenta.

