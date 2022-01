Portugal estagnado no índice de percepção da corrupção

Portugal mantém a 33.ª posição (em 180 países) no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional relativo a 2021, de acordo com o relatório da organização divulgado esta terça-feira. Num ranking em que os níveis de corrupção do sector público são classificados entre zero (muito corrupto) e 100 (muito transparente), os dados indicam que Portugal subiu um ponto (62) face a 2020, embora esta flutuação não seja considerada relevante.