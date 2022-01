As eleições que são uma tripla do totobola: ou ganha o PS, ou ganha o PSD, ou dá empate

Com um resultado eleitoral em aberto, partimos neste jornal de campanha para a análise com o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho. Seguimos ainda a campanha da CDU e percebemos as dificuldades dos pequenos partidos. Na rua perguntamos o quais devem ser as prioridades dos partidos na área do ambiente.

Podcast realizado numa parceria PÚBLICO/ESCS FM.

Siga o podcast P24 - Legislativas 2022 e esteja sempre a par do andamento da campanha eleitoral. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​