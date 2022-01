Stephen Eustáquio, um talento entre dois continentes

Das primeiras dez publicações de Stephen Eustáquio no Instagram, quatro são fotografias são do novo reforço do FC Porto com a camisola de Portugal vestida. Entre Novembro de 2017 e Setembro de 2018, o médio não escondeu o “prazer” que tinha por jogar na selecção portuguesa de Sub-21, mas, em Fevereiro de 2019, Eustáquio comunicava, com uma camisola da federação canadiana de futebol, que estava “contente por estar de volta”. A opção de escolher jogar pela selecção principal do Canadá, país onde nasceu, em detrimento de Portugal, para onde se mudou aos sete anos, foi explicada pelo irmão, Mauro Eustáquio, e ajuda a traçar o perfil no novo número 46 dos “dragões”: “Pensámos, com ambição, que ele [na selecção do Canadá] podia ser ‘o médio’, aquele que leva uma equipas às costas, a uma fase final, e não apenas mais um.”