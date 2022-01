FC Porto garante Stephen Eustaquio

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a chegada ao Dragão do internacional canadiano Stephen Eustaquio, médio cedido até final da época pelo Paços de Ferreira, tendo os portistas garantido a opção de compra do passe do jogador.

Eustáquio é o primeiro reforço de Inverno da equipa de Sérgio Conceição e declarou ao site do novo clube estar “orgulhoso” de defender as cores do FC Porto e com “vontade de trabalhar”, prometendo “dar o máximo” pelo líder do campeonato.

Ao serviço da formação pacense, Eustaquio justificou a chamada à selecção do Canadá, que representou em 18 ocasiões, somando três golos e uma assistência nos quatro jogos da última Gold Cup.