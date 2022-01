O beijo dos outros ajuda os bebés a identificar quem tem relações próximas

Pode ser um beijo no rosto, pode ser o uso partilhado de talheres ou comida, um gesto rotineiro como limpar a baba de alguém com a mão nua ou, simplesmente, ver alguém meter o dedo na boca de outra pessoa. Confrontados com este tipo de interacção que envolve a partilha de saliva, as crianças conseguem, desde bastante jovens, identificar relações mais próximas quer sejam dentro da sua família ou fora. Atrás de uma série de experiências descritas num artigo publicado da Science, uma equipa de cientistas comprovou que esta capacidade para classificar as relações emerge cedo na vida.