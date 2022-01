Alemanha: Merz é a partir deste sábado o novo chefe da CDU

Ex-chanceler Angela Merkel declina ser “presidente honorária” do partido. Escolha de Merz é vista como um corte dos conservadores com o centrismo da “era Merkel”.

Friedrich Merz será confirmado como o novo chefe da União Democrata Cristã (CDU) no congresso do partido este sábado, sem surpresas, no que é visto como um corte com a era de Angela Merkel: os dois foram rivais e representam um partido diferente, o de Merkel mais ao centro, o de Merz mais à direita.