O Montebelo da Vista Alegre está maior, mas preserva o mesmo charme

Há sítios com uma aura especial. Por mais cinzentos que estejam os dias, acompanhados de chuva ou vento, o seu encanto mantém-se intocável. Assim é o lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, em especial o hotel que ali foi construído, em 2015, de frente para as águas da ria. Já por lá tínhamos estado, logo nos primeiros dias de abertura, e aceitámos regressar, com o pretexto de ficar a conhecer a nova área da unidade hoteleira de cinco estrelas. Voltámos um pouco a medo, temos de confessar, conscientes do quão arriscado é mexer naquilo que está muito próximo de ser perfeito. Mas o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel conseguiu fazê-lo bem: recuperou várias casas do bairro operário, acrescentou-lhe uma nova construção e uma bonita zona de jardim, que veio colocar em destaque dois antigos e imponentes plátanos (terão cerca de 200 anos).