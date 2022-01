Manuel Pinheiro: “O futuro dos Vinhos Verdes não está em produzir mais, mas em trazer mais valor para a região”

Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes desde 2000, Manuel Pinheiro surpreendeu toda a gente com o anúncio da sua saída de cena. “Está na hora de passar o testemunho.” Sai com sentimento de missão cumprida e diz que continuará por aí, à procura de novos desafios na área do vinho.