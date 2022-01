“Saúde” e “Saúde Mental” são a mesma coisa!

Para estar vivo, não basta ter um coração a bater! É preciso ânimo e vontade! É preciso uma dança entre o corpo e o movimento, entre a respiração e a acção! Porque se lembraram um dia de separar a mente e o corpo? Foi como separar a arte e o ser humano! Separar o céu e o mar! Um não faz sentido sem o outro. É uma história de amor! E é dessas histórias que todos vivemos! Quando o Amor não existe, passamos a sobreviver!

Parece que estamos desapaixonados… Desencontrados… Desencantados uns com os outros… Desligados… Desanimados… Despidos de conexão, de contacto. De costas uns para os outros, de olhos no ecrã. O que se passa connosco? É como dizer que já não há Primavera para as árvores… Não mais florescem… Não mais experimentam o brotar das folhas e a frescura das flores! O que é a adolescência se não o rebentar de novidades, de sensações, de experiências corpo a corpo?!

Estamos a perder… Estamos a falhar… Estamos a errar tanto… Não estamos a perceber que a seguir ao dia vem a noite, que depois do Inverno vem a Primavera, que depois da solidão vem a morte. Ninguém repara que já são dois Invernos e quase três Primaveras a separar, afastar, isolar, proibir, cancelar. Se somos feitos de desejo e sonho, então estamos a destruir-nos. Se somos feitos de sol e estrelas, então estamos a apagarmo-nos, a ficar muito escuros e sozinhos…



Precisamos de lanternas ou de pirilampos! De portas abertas ou de estrelas cadentes! De ímanes que nos aproximam uns dos outros ou de encontros ao pôr-do-sol! Unir, reunir, ligar, juntar, aproximar. Como se as ilhas dessem as mãos e os planetas se beijassem! Como se os médicos e os psicólogos e os pais e os filhos e os professores e os alunos e os amigos uns com os outros, se fundissem numa só matéria! Fossem de matéria humana, a essência da saúde seja ela qual for!

A depressão na adolescência é grave, está a registar um crescimento exponencial nos últimos dois anos associando-se a situações de hospitalização e/ou suicídio. As urgências nos hospitais na área de Pedopsiquiatria mais que duplicaram os pedidos de assistência. A adolescência é a faixa etária mais prejudicada pela situação pandémica. São os adolescentes que nos demonstram na primeira pessoa o que significa isolar! Isolar do mundo, isolar de si mesmos. Separar o coração que bate do coração que sente.