FIFA limita empréstimos a partir da próxima temporada

É uma equipa com um plantel gigante e com dezenas de jogadores emprestados um pouco por todo o mundo? Então esta medida é para si. A partir da próxima época, os empréstimos de jogadores serão limitados, tanto para os clubes que cedem os futebolistas, como para aqueles que os recebem. Segundo os novos regulamentos da FIFA, a partir de 1 de Julho de 2022, um clube só pode emprestar ou receber oito jogadores durante a época. Na temporada seguinte, esse número baixa para sete, e, a partir de 1 de Julho de 2024, serão apenas seis os jogadores que cada clube pode emprestar ou receber por empréstimo.

A proposta divulgada nesta quinta-feira pelo organismo que tutela o futebol mundial irá ser apreciada no próximo conselho da FIFA, o que será uma formalidade antes de começar a ser aplicada. Segundo o comunicado do organismo, a aplicação destas medidas, “um passo importante no contexto da reforma do sistema de transferências”, era para acontecer em Julho de 2020, mas tudo foi adiado, acrescenta a FIFA, devido à pandemia da covid-19.

Fora destas restrições estão jogadores com 21 anos ou menos, bem como jogadores formados no clube, o que está em linha com os objectivos expressos pela FIFA para esta limitação dos empréstimos, “desenvolver jovens jogadores”, “promover o equilíbrio competitivo” e “prevenir o açambarcamento de jogadores”.

Segundo estas novas regras, passa a haver um tempo mínimo e máximo para um empréstimo – nunca menos de meia época e nunca mais de uma época completa. Haverá também a obrigatoriedade de haver um acordo escrito a definir a duração do empréstimo e as condições financeiras em que este acontece.

Será ainda proibido que um jogador seja sub-emprestado – um clube que recebe um jogador por empréstimo não o poderá emprestar a outro. Há também uma limitação quanto ao número de futebolistas que um clube pode emprestar ou receber por empréstimo do mesmo clube – três.

“Grandes” dentro da nova lei

Estes novos regulamentos não são assim tão restritivos como podem parecer, sobretudo porque não incluem jogadores até aos 21 anos, ou jogadores formados no clube, que, por regra, constituem a grande maioria dos que são emprestados. Tendo estas excepções em conta, em tendo também em conta que a FIFA dá um prazo de três anos às federações nacionais de se adaptarem às novas regras, nenhum dos três “grandes” do futebol português estaria nesta época a quebrar estas novas medidas que irão entrar em vigor a partir de Julho de 2021 – tudo pode ainda mudar até 31 de Janeiro, dia em que fecha a janela de Inverno do mercado de transferências.

Entre os três, o Sporting é o clube que tem mais jogadores no seu plantel por empréstimo (quatro) e quem mais jogadores dos seus quadros tem a rodar noutras paragens (20). Destas duas dezenas de jogadores, apenas sete estariam abrangidos por estas novas limitações – Marco Túlio, Carlos Jatobá, Sporar, Doumbia, Luiz Phellype, Eduardo e Battaglia. Todos os outros são formados no clube e/ou têm até 21 anos de idade.

No que diz respeito a jogadores emprestados por outros clubes, os “leões” estão bem dentro da quota permitida pelas novas regras, mas, a partir de 1 de Julho de 2022, já não poderia negociar um empréstimo de duas temporadas como fez com o Manchester City relativamente a Pedro Porro.

Em relação ao Benfica, são 16 os jogadores que estão a rodar em outros clubes – e podem passar a 17 nos próximos dias, dependendo do que os “encarnados” fizerem com o colombiano Yoni González, contratado em 2019 e que nunca jogou pelo Benfica. O colombiano seria um dos sete futebolistas que seriam tidos em conta na aplicação das novas limitações – os outros seriam Ebuehi, Vukotic, Chiquinho, Vinicius, Gabriel e Conti.

Comparativamente aos dois rivais, o FC Porto tem menos jogadores emprestados (10), sendo que metade não são da sua formação e têm mais de 21 anos: Loum, Fernando Andrade, Carraça, Nakajima e Nanú.