C. Tangana e Capicua em Julho no Super Bock Super Rock

O músico espanhol que marcou 2021 com o seu álbum El Madrileño junta-se ao cartaz do festival que decorre este ano de 14 a 16 de Julho.

O músico espanhol C. Tangana e a rapper portuguesa Capicua juntam-se ao cartaz do próximo Super Bock Super Rock, que terá lugar em Julho, perto da praia do Meco, em Sesimbra, anunciou esta quinta-feira a promotora.

C. Tangana actuará a 15 de Julho, para apresentar o álbum El Madrileño, editado em 2021 e recentemente premiado nos Grammys Latinos.

O cantor madrileno actuou pela primeira vez em Portugal em 2019, no Musicbox, em Lisboa. Chegou mais recentemente a estar alinhado para a próxima edição do festival Nos Primavera Sound, que decorrerá em Junho no Porto, mas o seu concerto acabou por ser cancelado, juntando-se agora ao cartaz do SBSR.

No mesmo dia actuará também a rapper portuguesa Capicua, que prossegue a apresentação ao vivo do álbum Madrepérola, de 2020, cuja divulgação foi afectada pela pandemia da covid-19.

A promotora Música no Coração anunciou ainda as presenças de Woodkid e de Sofi Tukker, em formato DJ Set.

Estavam já alinhados para a próxima edição do SBSR, que decorre de 14 a 16 de Julho, nomes como ASAP Rocky, Leon Bridges, Hot Chip e David & Miguel. No cartaz desta 26.ª edição há ainda a assinalar o cancelamento dos norte-americanos Brockhampton, que na semana passada anunciaram uma pausa por tempo indeterminado.