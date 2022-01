Relógio do Apocalipse continua a 100 segundos da meia-noite

Os ponteiros do Relógio do Apocalipse continuam a ficar imóveis: este simbólico relógio continua a 100 segundos da meia-noite, anunciaram esta quinta-feira os especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists. No ano passado, os ponteiros deste relógio também permaneceram imóveis, estando desde 2020 a 100 segundos do fim. Para que fique bem claro, este relógio representa uma metáfora que alerta a humanidade se está mais perto ou mais longe de se autodestruir com as suas decisões, acções e tecnologias.