Covid-19 em Portugal: 33 mortes e mais de 52 mil casos, um novo máximo

Portugal registou, nesta terça-feira, mais 33 mortes associadas à covid-19 e 52.549 casos de infecção, o valor diário mais alto desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 19.413 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 2.003.169.

Na semana passada, Portugal contabilizou, durante três dias, mais de 40 mil casos de covid-19, tendo atingido nesta segunda-feira o máximo diário de casos registados desde o início da pandemia: 43.729 infecções. Já o número de vítimas mortais não era tão alto desde 26 de Fevereiro de 2021, quando se registaram 58 óbitos em Portugal, ou seja, há quase um ano.

O relatório de situação desta quarta-feira indica que há agora 1959 doentes com covid-19 nos hospitais, mais quatro do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há um total de 153, menos sete do que no boletim anterior. Há mais 28.825 doentes recuperados.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados nesta quarta-feira. Portugal continua na zona mais escura da matriz. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,11 a nível nacional e 1,10 a nível continental, uma descida em relação à actualização anterior, feita na segunda-feira (1,13).

Já a incidência, que subiu em relação à actualização anterior, situa-se acima de 4490,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 4437,4 se for analisado apenas o território continental. Na segunda-feira, a incidência era de 3840 casos por 100 mil habitantes (em todo o território nacional e a nível do território continental).