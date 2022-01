Fantasma para uns e desejo de outros, maioria absoluta voltou a ser protagonista

O líder do PS rumou a Sul, passando por Beja e Faro, e insistiu nos pedidos de maioria absoluta, garantindo a normalidade dessa mesma solução governativa. Mais a Norte do país, mas sobretudo concentrados na região de Lisboa, os partidos apontaram baterias contra a pretensão do ainda primeiro-ministro.

Este quarto dia de campanha eleitoral ficou marcado pelo anúncio do Governo de que os eleitores confinados poderão sair de casa no dia 30 de Janeiro para votar e ainda pelo cruzamento, em Viseu, das caravanas do PSD e do Chega.