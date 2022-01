Quase dois mil hamsters com covid-19 vão ser abatidos em Hong Kong

As autoridades de Hong Kong anunciaram que vão abater cerca de dois mil hamsters depois de vários pequenos roedores terem tido resultados positivos à covid-19 numa loja de animais onde trabalhava um funcionário infectado com o novo coronavírus.

O surto de casos da variante Delta em humanos com contactos com o trabalhador da loja motivou os testes em centenas de animais. Onze hamsters estão infectados.

As autoridades adiantaram ainda que vão suspender a venda e importação destes pequenos roedores na cidade. As autoridades reconhecerem que não existem provas de que estes animais de estimação possam transmitir o coronavírus SARS-CoV-2 aos humanos. No entanto, a decisão foi tomada como medida de precaução e em cumprimento da abordagem de tolerância zero da China.

“Os proprietários de animais de estimação devem manter uma boa prática de higiene, incluindo lavar as mãos depois de tocar nos animais, manusear a comida ou outros artigos, e evitar beijar os animais”, disse aos repórteres Leung Siu-fai Leung, director do Departamento de Agricultura, Pescas e Conservação.

Os clientes que compraram hamsters na loja em questão após o dia 7 de Janeiro serão procurados e deverão ser sujeitos a uma quarentena obrigatória, tendo ainda de entregar os animais às autoridades para serem abatidos. Os donos foram aconselhados a não beijar estes animais.

As autoridades disseram ainda que todas as lojas de animais que vendem hamsters em Hong Kong devem suspender a comercialização.

Os clientes que compraram hamsters em Hong Kong a partir de 22 de Dezembro também estarão sujeitos a testes obrigatórios e serão aconselhados a não conviver com ninguém até que tenham o diagnóstico.

Foram recolhidas centenas de amostras de animais, incluindo coelhos e chinchilas, mas até agora só os hamsters tiveram resultados positivos.

Após três meses sem transmissão local, Hong Kong tem dezenas de novos casos em humanos este ano, desencadeando novas restrições aos voos e à vida social.

Milhares de pessoas foram enviadas uma instalação governamental improvisada, onde estão a fazer a quarentena. A maioria dos novos casos são da nova variedade Ómicron, altamente contagiosa.