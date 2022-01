Açores com 25 ocorrências e Avenida do Mar em Ponta Delgada fechada ao trânsito

A Protecção Civil dos Açores identificou esta terça-feira 25 ocorrências devido ao mau tempo nas ilhas Terceira e de São Miguel, onde a avenida do Mar está encerrada à circulação automóvel. “Segundo o Serviço Municipal de Protecção Civil de Ponta Delgada, a Avenida do Mar encontra-se encerrada à circulação automóvel devido ao estado do tempo”, descreve o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado.

Das 24 ocorrências registadas durante o dia, o SRPCBA esclarece que 15 tiveram lugar na ilha de São Miguel, sendo 12 referentes ao concelho de Ponta Delgada e três ao da Ribeira Grande. “As ocorrências reportadas dizem respeito a inundações de habitações e de vias”, descreve a Protecção Civil.

Nove situações “foram registadas na ilha Terceira, nomeadamente sete no concelho da Praia da Vitória e duas em Angra do Heroísmo”, acrescenta. “Na ilha Terceira, na sequência da inundação de uma moradia, procedeu-se ao realojamento, por precaução, de três pessoas, uma acção que ficou a cargo dos serviços sociais da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo”, indicou.

Na sequência das previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPCBA aconselha a população a continuar a adoptar as medidas de autoprotecção, nomeadamente “a circular apenas em caso de necessidade e com precaução e a manter limpos os sistemas de drenagem das suas residências”.

O IPMA colocou sob aviso laranja, até às 00h00 de quarta-feira, as ilhas do grupo Oriental e Central do arquipélago dos Açores, devido a chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Segue-se um aviso amarelo pelo mesmo motivo até às 09h00 de quarta-feira no grupo Oriental e até às 06h00 no grupo Central.