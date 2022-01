Morreu Francisco Gento, recordista de vitórias em Taças dos Clubes Campeões Europeus

O antigo futebolista espanhol Francisco Gento, vencedor de seis Taças dos Clubes Campeões Europeus, morreu esta terça-feira, aos 88 anos, informou o Real Madrid.

Paco Gento vestiu a camisola “blanca” durante 18 temporadas, entre 1953 e 1971, nas quais conquistou seis Taças dos Clubes Campeões da Europa e 12 campeonatos espanhóis – sendo o recordista de troféus nestas duas competições –, duas Taças do Rei e uma Taça Intercontinental.

“O Real Madrid, o seu presidente e direcção lamentam profundamente o falecimento de Francisco Gento, presidente honorário do Real Madrid e uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, lê-se no comunicado do emblema “merengue”.

Nascido em Guarnizo, na Cantábria, em 21 de Outubro de 1933, Gento, um extremo esquerdo puro, disputou 600 jogos pelo Real Madrid, tendo assinado 182 golos.

Gento, que marcou cinco golos nas 43 vezes que vestiu a camisola da selecção espanhola, tendo disputados os Mundiais de 1962 e 1966, iniciou a carreira no Racing Santander, em 1952/53, tendo, na época seguinte, rumado ao Real Madrid.

Depois de terminar a carreira, treinou vários clubes de divisões inferiores, como o Real Madrid Castilla, o Castellón, o Palencia e o Granada.

Em 2016, dois anos após a morte de Alfredo Di Stéfano, foi nomeado presidente honorário do clube espanhol.