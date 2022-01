A Creche Judaica, que esta terça-feira chega às livrarias portuguesas pela Editorial Presença, é um romance que se baseia em factos verídicos. Para o escrever, a romancista holandesa Elle van Rijn inspirou-se no relato da enfermeira Betty Goudsmit-Oudkerk que ajudou a salvar centenas de crianças do Holocausto. A escritora conversou longamente com ela pouco antes de esta morrer, aos 96 anos, em 2020.