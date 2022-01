Covid-19 em Portugal: 31 mortes e mais de 21 mil casos. Há mais 125 doentes internados

Há 1938 doentes com covid-19 nos hospitais, 174 destes nos cuidados intensivos. R(t) desce novamente, incidência volta a subir. Há mais 18.083 doentes recuperados.

Portugal registou, neste domingo, mais 21.917 casos de infecção e 31 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 19.334 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.096.891.

O relatório de situação indica que há agora 1938 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 125 que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há um total de 174, mais seis do que no boletim anterior. Há mais 18.083 doentes recuperados.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados nesta sexta-feira. Portugal continua na zona mais escura da matriz. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,13 a nível nacional, uma descida em relação à actualização anterior, feita na sexta-feira (1,19).

Já a incidência, que subiu em relação à actualização anterior, situa-se em 3840 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e a nível do território continental. Na sexta-feira, a incidência era de 3813,6 a nível nacional e 3790 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental.