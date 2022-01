Porta-voz do PAN quer que a habitação seja uma das prioridades da próxima governação

Inês Sousa Real escolheu a degradada Quinta do Ferro, situada entre a Graça e Alfama – onde vive gente idosa sem qualquer protecção e sem-abrigo despojados de qualquer tipo de conforto – para lançar um alerta no arranque da campanha das legislativas para que a habitação seja, de facto, uma prioridade do país.

Esta não foi a primeira vez que a porta-voz do PAN esteve naquele local, mas o que viu este domingo incomodou-a como se fosse a primeira vez porque – disse­ – os problemas naquele local: “Arrastam-se há décadas.”

“É uma ilha dentro da cidade de Lisboa completamente esquecida, um bairro que está bastante degradado, onde vivem pessoas em condições de elevada precariedade social, com casas sem ligação à rede de esgotos e sem gás canalizado (…). Estamos a falar de um espaço onde convivem pessoas idosas, crianças, mas também pessoas mais jovens que estão desempregadas e que têm ficado completamente esquecidas pelas políticas públicas”, declarou a porta-voz do PAN, durante uma arruada em Lisboa.

Feito o diagnóstico, a líder do PAN defendeu não apenas a requalificação do bairro como também a “garantia que depois há o realojamento das pessoas, mas com outro tipo de serviços, espaços, verdes (…). É fundamental repensarmos as cidades de forma a atrair os próprios jovens e haver também aqui arrendamento acessível para os jovens, tal como estava previsto há muitos anos e nunca se concretizou”, disse.

Questionada pelo PÚBLICO se a habitação vai ser uma das bandeiras da sua campanha, Inês Sousa Real não hesita na resposta. “A habitação tem de ser também uma das prioridades da próxima governação e, portanto, qualquer partido que está a concorrer tem de ter esta preocupação na sua centralidade porque não podemos continuar a oferecer aos nossos jovens não só a dificuldade na sua autonomização, na dificuldade no acesso à habitação, ao emprego, como também temos de pensar as cidades de outra forma”.

A candidata aproveitou a ocasião para lembrar que Portugal é o “quarto país da Europa onde mais se morre de frio no Inverno”. E, a este propósito, chamou a atenção para a necessidade de combater a pobreza energética e por isso “a habitação tem de estar no centro das prioridades”.

“Temos hoje mais de 2,3 milhões de pessoas a viver em situação e pobreza”, atirou, sublinhando que esta situação de vulnerabilidade arrasta sobretudo mulheres e pessoas mais idosas. “Não podemos continuar a apostar nas mesmas políticas de deixar que o elevador social continue avariado e precisamos de trazer estes temas para a agenda política, precisamos também de garantir a emergência climática que é também uma prioridade para o PAN (…) e que os fundos comunitários servem para adaptar o nosso país à necessidade do combate às alterações climáticas”, declarou Inês Sousa Real, que esta noite participa num debate online com a Ilga.