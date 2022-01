Orçamentos Participativos de Freguesia (em Lisboa mas não só)

Vivendo numa freguesia de Lisboa (Areeiro) onde, apesar dos mais de 5 milhões de euros de orçamento, o estilo de gestão continua a ser o mesmo de uma junta de freguesia do século XIX, acabei por formar, em contraponto, uma opinião sobre aquilo que deve ser uma autarquia para o século XXI, uma autarquia que deixa para trás o conceito de um Poder Local democrático clássico dos anos 1970 e 1980, o conceito de um Poder Local do período de consolidação da nossa democracia que resultou, muito, do processo de interação europeia e que cortando radicalmente com todas as más práticas de caciquismo, escambo de favores partidários, opacidade crónica, agressividade cega contra todo o escrutínio e fiscalização se abre, moderniza e cria um contexto de segurança e desenvolvimento para os seus cidadãos.