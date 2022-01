Tsunami atinge Tonga após erupção de vulcão submarino

Um tsunami atingiu este sábado a costa da ilha de Tonga, no Pacífico Sul, após uma violenta erupção vulcânica submarina, que levou à emissão de um alerta para vários territórios no Pacífico. Não há registo de vítimas, noticiaram os meios de comunicação locais.

As autoridades locais emitiram um aviso de tsunami para todo o país na sequência da erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, que já tinha actividade mas registou uma explosão mais violenta esta madrugada.

Uma grande onda atingiu algumas casas e edifícios em frente à praia e inundou rapidamente as imediações, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais. Ondas de tsunami de 83 cm foram observadas na capital Nuku’alofa.

Todos os voos domésticos de sábado foram cancelados devido ao vulcão.

A erupção originou também um aviso de tsunami para a Samoa Americana, que entretanto viu a capital Pago Pago ser atingida por ondas de tsunami de 60 centímetros.

As ilhas Fiji emitiram um aviso de tsunami e pediram aos residentes que evitassem as linhas costeiras “devido a fortes correntes e ondas perigosas”.

Jese Tuisinu, um jornalista da Fiji One, publicou um vídeo no Twitter que mostra várias pessoas a tentar fugir de carro das grandes ondas no Tonga. “Está literalmente escuro em partes de Tonga e as pessoas estão a correr para um local seguro após a erupção”, escreveu.

Foto Tonga Geological Services

A mais de 2000 quilómetros, a autoridade de gestão de emergências da Nova Zelândia também emitiu um parecer sobre a actividade irregular esperada para as costas norte e leste, que se espera que venham a reportar “correntes fortes e invulgares e aumentos imprevisíveis na costa, na sequência de uma grande erupção vulcânica”.

O site de notícias Matangi Tonga relatou que os geólogos que se aproximaram do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haʻapai têm observado explosões enormes, trovões e relâmpagos perto do vulcão que voltou a entrar em erupção na sexta-feira, 14 de Janeiro, depois de um período de acalmia.

As imagens de satélite de sexta-feira mostram uma coluna de cinzas, vapor e gás a elevar-se a cerca de 20 quilómetros do vulcão, explicam os serviços geológicos do Tonga. A ilha encontra-se no chamado anel de fogo do Pacífico, uma zona de intensa actividade vulcânica e sísmica.