Homem armado faz reféns em sinagoga no Texas

Um homem armado tomou de assalto uma sinagoga na zona de Dalas, no estado norte-americano do Texas, onde mantém como reféns o rabino e outras três pessoas desde a manhã de sábado, noticia a imprensa norte-americana. A estação televisiva ABC News, citando fonte das forças de segurança, adianta que o suspeito diz ser irmão de uma cidadã paquistanesa que está presa no Texas, a cumprir pena por tentativa de homicídio de cidadãos norte-americanos no Afeganistão.

A situação está a ser seguida pela Casa Branca e pelo Governo de Israel. No local, o FBI está em negociações com o indivíduo, que tanto disse que não quer magoar ninguém, como afirmou que está disposto a morrer.

A crise de reféns começou durante as orações da manhã de sábado, que estavam a ser transmitidas em directo através da página de Facebook da congregação judia Beth Israel, em Colleyville, na área metropolitana de Dalas-Fort Worth. Apesar de o atacante não ser visível nas imagens então difundidas, ouve-se um homem a dizer “eu vou morrer” e “ponham a minha irmã ao telefone”.

A maior parte das sinagogas norte-americanas encontra-se sob fortes medidas de segurança após uma série de incidentes graves em anos recentes. O mais mortífero remonta a Outubro de 2018, quando 11 pessoas foram mortas a tiro por um supremacista branco numa sinagoga de Pittsburgh, na Pensilvânia.