Covid-19. Só oito concelhos estão abaixo do nível máximo de incidência. Veja como está o seu

Em relação à última sexta-feira, o número de concelhos que passou para o patamar mais elevado de incidência subiu dos 282 para os actuais 300. Cinco concelhos – Alvito, Avis, Corvo, Gavião e Góis – registam uma incidência entre as 480 e as 959,9 infecções por 100 mil habitantes, o segundo nível mais elevado de sete.

Apenas oito dos 308 concelhos de Portugal estão abaixo do nível máximo da incidência de infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2, avança o boletim desta quinta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os dados da DGS, cinco concelhos – Alvito, Avis, Corvo, Gavião e Góis – registam uma incidência cumulativa a 14 dias entre as 480 e as 959,9 infecções por 100 mil habitantes, o segundo nível dos sete definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) para este indicador. No patamar abaixo, com uma incidência entre os 240 e os 479,9 casos de infecção, encontram-se os concelhos da Calheta, de Santa Cruz da Graciosa e das Velas, todos nos Açores.

Todos os restantes estão no nível máximo – acima dos 960 casos por 100 mil habitantes -, destacando-se os concelhos da região autónoma da Madeira de Câmara de Lobos (8520 casos), Funchal (7758 casos) e Porto Moniz (6445 casos).

Em sentido contrário, com a incidência cumulativa mais baixa do país, está o concelho de Velas, com 276 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

