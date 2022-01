Um morto em incêndio em casa na Quinta da Marinha em Cascais

Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa moradia na Quinta da Marinha, em Cascais, distrito de Lisboa, disse ao PÚBLICO fonte daquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o incêndio foi dado à meia-noite e o fogo foi dado como extinto 37 minutos depois. A vítima mortal segundo informação do CDOS será um homem na casa dos 80 anos.

O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Cascais, tendo estado ainda no local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, a PSP, a Polícia Judiciária e os serviços municipais de protecção civil num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos.

Quando os bombeiros chegaram ao local o fogo atingia uma sala, onde terá começado, e o combate permitiu confinar o incêndio a essa divisão, explicou ao PÚBLICO o comandante dos voluntários de Cascais, João Loureiro. “A vítima mortal encontrava-se nessa sala e não foi possível resgatá-la com vida”, lamentou.

Esse idoso, que vivia na casa com a mulher e familiares, foi a única vítima, já que quando os bombeiros chegaram a esposa encontrava-se no exterior da habitação. João Loureiro diz desconhecer as causas do incêndio, que está a ser investigado pela Judiciária. O PÚBLICO apurou que a análise preliminar ao local indica que a origem do fogo esteve associada a um descuido da vítima mortal, que teria mobilidade reduzida, não havendo indícios de crime.