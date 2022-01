Ministério Público reabre caso do atropelamento para investigar Eduardo Cabrita

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o seu chefe de segurança vão ser investigados pelo Ministério Público por homicídio negligente no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6 no Verão passado, nas proximidades de Évora.

A reabertura do inquérito, no qual apenas tinha sido constituído inicialmente arguido o motorista do governante, foi decidida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Évora depois de a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, que se constituiu assistente no processo, ter apresentado uma reclamação hierárquica ao Ministério Público para que fosse apurada a responsabilidade de Eduardo Cabrita no acidente.

Recorde-se que o ex-ministro declarou ser um “mero passageiro” na viagem em causa. Depois disso, e logo a seguir à acusação deduzida contra o seu motorista, que conduzia a mais de 160 km/hora, apresentou a demissão do Governo.

O advogado dos Cidadãos Auto-Mobilizados, Paulo Graça, defende na sua reclamação que enquanto superior hierárquico do motorista Eduardo Cabrita tinha o dever legal de lhe ter ordenado que circulasse dentro dos limites de velocidade e com especial cuidado, uma vez que estavam decorrer cortes de vegetação nas bermas da faixa de rodagem, de resto devidamente sinalizados por uma carrinha de protecção dos trabalhadores.

“Omitiu o dever de instruir ou ordenar a Marco Pontes que circulasse com uma velocidade que lhe permitisse parar no espaço livre e visível que tinha à sua frente. O que, em face da ordem jurídica podia e devia fazer, atenta a sua situação de superioridade hierárquica máxima”, argumenta o advogado, recordando que, por não circular em marcha urgente, a comitiva não usou os sinais sonoros adequados a essas circunstâncias.

Não podendo alhear-se da forma como o motorista conduzia, o governante violou a lei “por ter criado um risco acrescido para a vida e integridade física dos trabalhadores que se encontravam na A6”, alegam. Para a mesma associação, Cabrita cometeu um crime de homicídio por negligência e por omissão, ao não ter dado ao condutor do veículo que o transportava quaisquer ordens.

Apesar de as perícias efectuadas para este inquérito apontarem para que o BMW seguisse no momento do embate a 163 km/hora, os Cidadãos Auto-Mobilizados defendem que a velocidade era bem superior: “O veículo entrou na A6 em Estremoz, às 12h56, conforme a referência do identificador Via Verde da viatura. A distância entre a portagem de Estremoz e o local do acidente é de 28 quilómetros, tendo sido percorrida em 12 minutos. O que determina uma velocidade média de 180 km/hora.”

Também a família de Nuno Santos, o trabalhador que morreu atropelado, entregou um requerimento para a pronúncia de Eduardo Cabrita e do seu chefe de segurança por “imperativos éticos”, como tinha adiantado ao PÚBLICO o advogado da família da vítima, José Joaquim Barros.

“Ninguém entende que o motorista seja o único culpado – embora este país esteja habituado a que apenas a arraia-miúda seja acusada –, porque quem tem responsabilidades pelo sucedido não é só quem ia a conduzir, mas também quem podia determinar a forma como essa condução era feita, quem tinha domínio de facto”, justificou.

No requerimento, a família de Nuno Santos pediu ainda que a acusação que impende sobre o motorista, Marco Pontes, fosse alterada, passando de homicídio por negligência para homicídio por negligência grosseira, porque “a velocidade era excessiva e o esquema de segurança montado, sem respeito por quem transita na auto-estrada, era também evidentemente indício de uma negligência grosseira”, sustentou ainda José Joaquim Barros. A pena do motorista poderá, assim, ir além do máximo de três anos de prisão inicialmente previstos.